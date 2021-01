Antalya, capolinea per Berrettini e Travaglia

11 Gennaio 2021

Antalya: fuori sia Berrettini che Travaglia.

Non è stato un lunedì mattina da ricordare per il tennis italiano. Sia Matteo Berrettini che Stefano Travaglia sono stati eliminati ad Antalya, in Turchia.

Il romano, numero 10 al mondo e prima testa di serie, in un’ora e mezza esatta ha ceduto 7-6 (6) 6-4 al kazako Alexander Bublik, che a inizio torneo si era sbarazzato di Salvatore Caruso con un doppio 6-3.

Il marchigiano, in poco più di un’ora, si è arreso a David Goffin, numero 16 al mondo e seconda testa di serie: 6-3, 6-2 per il belga.