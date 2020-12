Vince Verstappen, le Ferrari chiudono in bruttezza

13 Dicembre 2020

Max Verstappen ha vinto il Gp di Abu Dhabi, ultima prova del campionato del mondo di Formula 1. Il pilota della Red Bull è salito sul podio con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, inglese già da tempo con in tasca l’ennesimo titolo iridato. Quarta piazza per Alex Albon, che ha bisogno di conferme in vista del 2021. Quinto Norris, sesto Sainz, futuro pilota della Ferrari. Ricciardo, settimo, si è tolto la soddisfazione di fare il giro veloce e prendere un punto addizionale.

Fedeli alla linea tracciata in una stagione sciagurata Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno chiuso in tredicesima e quattordicesima posizione con le loro ‘Rosse’ di Maranello. Doppiati.