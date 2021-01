Carlos Sainz tende la mano a Charles Leclerc

2 Gennaio 2021

Carlos Sainz ha parlato del rapporto con il suo nuovo compagno di squadra, Charles Leclerc.

Carlos Sainz non vede l'ora di iniziare per davvero la sua avventura in Ferrari.

In attesa di scendere in pista, l'ex pilota della McLaren ha parlato al portale tedesco Motorsport-Total.com del rapporto con il suo nuovo compagno di squadra Leclerc: “Io e Charles andiamo d’accordo, parliamo spesso al telefono. Penso che vada già bene così, andremo ancora meglio con il passare del tempo“,

“Voglio sottolineare che ho avuto un ottimo rapporto con tutti i miei compagni di squadra, soprattutto con Lando Norris, con cui sono andato d’accordo sin dal primo giorno. Mi è sembrato super naturale: siamo entrambi ambiziosi, ciononostante non abbiamo mai abbandonato la ‘retta via’. Ma non mi aspetto che vada sempre così quando ho un nuovo compagno di box“.