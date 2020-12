Franco Morbidelli, messaggio in codice a Valentino Rossi

4 Dicembre 2020

L'amico e futuro compagno di squadra di Valentino Rossi: "Lotta interna al box? Io spero un'altra cosa".

Franco Morbidelli si prepara ad accogliere Valentino Rossi nel team Petronas, e in un'intervista all'Adnkronos si esprime così sulle sue sensazioni: "Sono stato molto contento quando l'ho saputo e sono molto contento adesso. Essere compagno di squadra con Vale è una cosa bellissima, siamo amici da tantissimo tempo, io sono qui grazie a lui, e quindi correre in squadra con lui è una storia speciale, sono molto contento".

C'è chi parla di una possibile lotta interna nel box Petronas: "Una lotta interna e per il titolo tra me e Rossi l'anno prossimo? Non lo so, dovremo fare un ottimo lavoro tutti e due. Più che una lotta interna, speriamo che entrambi saremo in grado di lottare per delle posizioni importanti. Il favorito? Sicuramente Joan Mir. Il vincitore del titolo dell'anno prima è sempre il favorito dell'anno dopo. Marquez? Non conosco i dettagli del suo infortunio e non so come sta adesso".

Morbidelli ha poi raccontato un aneddoto su Valentino: "Quando l'ho visto per la prima volta sono caduto, ero talmente emozionato che sono caduto dalla moto perché l'ho visto in pista... Con Vale mi piace trascorrere del tempo in tranquillità da amici, stare a casa a guardare un film, raccontarsi due cavolate davanti ad un bicchiere di birra, delle cose semplici".