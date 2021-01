Lewis Hamilton o Michael Schumacher: Fernando Alonso non ha dubbi

9 Gennaio 2021

Il pilota asturiano ha fatto un confronto tra i due sette volte campioni del mondo.

Anche Fernando Alonso ha messo a confronto Lewis Hamilton e Michael Schumacher in una intervista alla Bild. Entrambi i piloti hanno segnato due epoche, vincendo sette Mondiali a testa, ma il driver asturiano ex Ferrari sembra avere pochi dubbi: "Sono epoche diverse e macchine con diversi livelli di prestazioni. Ma ricordo Michael Schumacher come un pilota difficile da battere, anche per i migliori talenti. Aveva quel piccolo ‘qualcosa' in più".

"Lewis – ha continuato Alonso – è molto bravo e il migliore della sua generazione, ma non ha vinto il Mondiale quando era compagno di squadra di Jenson Button alla McLaren (nel 2011 con Button secondo arrivò quinto). E poi alla Mercedes, anche Nico Rosberg ha vinto il titolo iridato".

"Michael non ha mai avuto quelle situazioni, ha sempre vinto. Per me, Michael è un passo avanti", è il verdetto finale di Alonso.