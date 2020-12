Champions, impresa Juve: vittoria a Barcellona e primo posto

8 Dicembre 2020

Grazie al 3-0 finale, la Juventus conquista il primo posto nel Gruppo G all'ultima giornata.

Impresa della Juventus al Camp Nou: i bianconeri sconfiggono 3-0 il Barcellona nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Grazie al risultato finale, la Juve aggancia in classifica i blaugrana nel Gruppo G, conquistando però il primo posto in base agli scontri diretti (l'andata a Torino era finita 2-0 per il Barça).

Già nei primi minuti la Juventus sembra decisamente più in palla: al 13' è in vantaggio grazie a Cristiano Ronaldo, che trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di Araujo sullo stesso CR7. Al 20' il raddoppio: l'appoggio a centro area di Juan Cuadrado trova la spettacolare acrobazia di Weston McKennie che vale il 2-0.

Dall'altra parte il Barça non brilla: anche Leo Messi è autore di una prova incolore e delude nella sfida contro Ronaldo, il rivale di sempre. A inizio secondo tempo il tris della Juventus: Lenglet tocca la palla in area con la mano, dopo la revisione al Var l'arbitro assegna il secondo rigore per i bianconeri, ancora trasformato da CR7.

C'è spazio anche per una quarta rete al 75', ma la marcatura firmata da Bonucci viene annullata per un fuorigioco rilevato in sede di moviola al campo. Al triplice fischio è comunque festa la squadra bianconera: l'impresa vale un primo posto nel girone insperato alla vigilia della sfida del Camp Nou.