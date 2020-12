Milik: De Laurentiis gela le pretendenti

30 Dicembre 2020

Milik non si muoverà da Napoli per meno di 15 milioni.

Arkadiusz Milik non lascerà il Napoli a costo zero.

L'attaccante polacco è fuori dai piani societari, ma i partenopei non hanno alcuna paura di perderlo a parametro zero, nonostante manchino solo sei mesi dalla scadenza del suo contratto. Aurelio De Laurentiis è categorico: per cedere definitivamente il numero 99, servono 15 milioni di euro.

Inter, Juventus e Milan non hanno intenzione di mettere mano al portafoglio per una cifra importante, specialmente nel mercato di riparazione. L'Atletico Madrid, invece, dopo la partenze di Diego Costa è tornato prepotentemente alla carica e si candida come il club favorito per strappare il polacco dal Napoli.