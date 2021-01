Lasse Schone, duello tra Torino e Cagliari

8 Gennaio 2021

Il Corriere della Sport ha parlato del futuro di Lasse Schone

E' partita ufficialmente la caccia a Lasse Schone. L'ex centrocampista dell'Ajax non è più infatti un giocatore del Genoa, che ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto.

Stando al Corriere dello Sport, in particolare ci sarebbero tre società italiane interessate a luo. Si tratta di Torino, Parma e il Cagliari che per motivi diversi hanno bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. In particolare, i sardi sono alla caccia di un centrocampista dopo l'infortunio patito da Marko Rog,

C'è anche la possibilità che Schone torni all'Ajax, club in cui è esploso è in cui ha giocato dal 2012 al 2019, prima della sua deludente parentesi all'ombra della Lanterna.