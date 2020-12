Spezia-Lazio, probabili formazioni

4 Dicembre 2020

I biancocelesti alla caccia dei tre punti contro lo Spezia.

Spezia-Lazio aprirà la decima giornata di campionato sabato alle ore 15. Gli ospiti vogliono riscattare la brutta sconfitta in campionato subita all'Olimpico contro l'Udinese di Gotti e De Paul, mentre i padroni di casa cercano continuità dopo l'ottimo avvio di campionato.

I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 4-3-3 con Farias, Nzola e Gyasi probabile trio offensivo. Dopo il pareggio in Champions con il Borussia Dortmund, Inzaghi potrebbe lanciare Pereira al fianco di Ciro Immobile, con Correa e Caicedo pronti a subentrare a gara in corso.

Le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, S.Bastoni; Estevez, M.Ricci, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano. In panchina: Krapikas, Rafael, Marchizza, Ferrer, Chabot, Ismajli, Vignali, Acampora, Bartolomei, Pobega, Agudelo, Piccoli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto, Fares; A.Pereira, Immobile. Allenatore: S.Inzaghi. In panchina: Reina, Hoedt, Patric, Armini, D.Anderson, Marusic, Leica, Cataldi, S.Milinkovic, Parolo, Correa, Caicedo.