Jannik Sinner ha allungato la carriera di Fabio Fognini

20 Dicembre 2020

"Credo di avere ancora molto da dare" ha sottolineato Fabio Fognini.

Fabio Fognini non nasconde la propria ammirazione per Jannik Sinner: "Non sono mai stato geloso dei risultati degli altri, a lui semmai potrei invidiare soltanto i 19 anni. I suoi successi però mi hanno messo il fuoco dentro, mi hanno fatto ritrovare la voglia di essere competitivo, perché credo di avere ancora molto da dare" racconta alla Gazzetta dello Sport.

"Con Sinner e Berrettini l'Italia si è assicurata almeno dieci anni di risultati ad alto livello, se non succederanno terremoti" aggiunge il ligure, che per tutta una serie di problemi ha giocato solamente 16 partite della stagione appena conclusa: 6 vittorie e 10 sconfitte il bilancio.