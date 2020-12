Valentino Rossi trova un nuovo alleato

30 Novembre 2020

L'ex centauro di Ducati e Kawasaki Alex Hofmann in un'intervista a Servus Tv ha difeso a spada tratta Valentino Rossi e la sua scelta di non ritirarsi e proseguire in Yamaha Petronas, nonostante i risultati non brillanti nel Mondiale. "Credo che Rossi svetti da solo sopra a tutti. A lui non importa se i tifosi pensano che dovrebbe continuare a correre in MotoGP o meno. Finché si divertirà, continuerà a correre. Dopo una carriera come la sua, può permetterselo".

"Sottolineiamo da anni quanto sia importante la velocità per essere il più forte in pista e per vincere il titolo mondiale. A Valentino quella velocità manca da molto, ma se tutto va bene e azzecca la domenica giusta, può ancora lottare per i podi e per le vittorie. E questo è positivo per la MotoGP: Vale è ancora un cavallo trainante".

"Posso perfino immaginare che l’atmosfera di un team privato come la Petronas l’anno prossimo possa fargli bene. Forse lì ritroverà il fuoco per tornare a giocarsi il podio", ha concluso Hofmann.