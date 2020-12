Valentino Rossi: Maverick Vinales sente già nostalgia

1 Dicembre 2020

Il centauro della Yamaha Maverick Viñales in un'intervista a motograndprix.motorionline.com è tornato a parlare dell'addio di Valentino Rossi al team factory della casa di Iwata: "Penso che senza Valentino Rossi nel box sarà diverso il prossimo anno. Ma Valentino rimarrà sempre in Yamaha, avrà una moto ufficiale, quindi alla fine cambieranno solo i colori".

Come Valentino, Maverick critica la Yamaha per i mancati sviluppi della M1 nel 2020: "Secondo me siamo stati noi a non fare un passo avanti, perchè all’inizio della stagione eravamo competitivi, tutti dicevano che la Yamaha era perfetta con le gomme Michelin. Successivamente non siamo stati al passo con gli altri. Non abbiamo portato niente di nuovo per fare lo step. Non siamo migliorati".

Un suo bilancio personale: "Bilancio ‘normale’, ho iniziato bene e le prime gare della stagione sono state belle, ho fatto dei podi e alcuni record della pista, ma poi è stato un disastro, quindi difficile dire che questa stagione sia andata bene, quindi dico che è stata una ‘normale’ stagione".