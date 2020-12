MotoGp, Alex Marquez aggiorna sul fratello Marc

30 Novembre 2020

Alex Marquez è tornato a parlare del fratello Marc in un'intervista rilasciata ai media spagnoli: "Non so quando tornerà, sta lavorando molto. I miglioramenti ci sono, ma non è chiaro quanto tempo ci vorrà. Però è sicuro che tornerà e che tornerà al 100% per stare ancora lì davanti a tutti. Ci siamo anche promessi che prima o poi torneremo a dividere il box", ha spiegato Marquez, che nella prossima stagione andrà nel team satellite LCR.

"Sono andato molto vicino al titolo di esordiente dell’anno. E’ stata una bella soddisfazione, perché da come eravamo partiti nessuno ci avrebbe scommesso. Sono soddisfatto perché nel corso della stagione siamo riusciti a crescere, trovando miglioramenti sia nel mio stile, sia sulla RC213V. E’ chiaro che l’infortunio di Marc lo ha pagato Marc più di chiunque altro, ma ha inevitabilmente destabilizzato anche me. E’ umano: è mio fratello e siamo molto legati".