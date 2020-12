Marc Marquez: 11 ore di operazione alla spalla

3 Dicembre 2020

Marc Marquez si è operato per la terza volta all'omero della spalla destra, per risolvere definitivamente il problema di mancato consolidamento della frattura, la pseudoartrosi, che lo sta tormentando ormai da mesi.

Secondo Antena 3 l'otto volte campione del mondo è rimasto sotto i ferri per ben 11 ore: nell'intervento ha subito anche un trapianto d'osso. Per ora non arrivano smentite, si attendono aggiornamenti.

Marquez dovrà restare a riposo almeno tre mesi, dicono dalla Spagna, e poi dovrà iniziare un percorso di riabilitazione, per un totale di 6 mesi di recupero. Potrebbe rientrare in pista a Mondiale già inoltrato.