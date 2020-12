Marc Marquez e Andrea Dovizioso: la pazzesca ipotesi della Honda

22 Dicembre 2020

La scuderia giapponese progetta una suggestiva soluzione per il 2021.

Le condizioni di Marc Marquez continuano ad essere un punto interrogativo per la Honda, che dovrà fare a meno del fuoriclasse catalano anche per le prime gare del Mondiale 2021. In attesa di novità, la scuderia giapponese sta studiando alcune possibili soluzioni per la sua sostituzione.

Secondo quanto riporta Sky, l'opzione più suggestiva e clamorosa sarebbe quella di schierare tre moto nel prossimo campionato: una per Marquez quando rientrerà dall'infortunio, una per Pol Espargarò, appena ingaggiato dalla Ktm, e una per Andrea Dovizioso.

Il boss della Dorna Carmelo Ezpeleta, riporta l'emittente satellitare, aveva fatto sapere in passato di non essere favorevole alla terza moto, ma se arrivasse una richiesta straordinaria da parte della Honda, peraltro coperta finanziariamente dall'azienda nipponica, l'operazione potrebbe essere permessa.

Questa ipotesi faciliterebbe la firma di Dovizioso, che correrebbe l'intera stagione senza essere costretto a ridare la moto a Marquez al suo rientro, e senz'altro aumenterebbe l'interesse nel motomondiale.