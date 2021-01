Lewis Hamilton – Ferrari e le speranze di Binotto

13 Gennaio 2021

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha parlato a ‘Sky Sports Uk’ della stagione che inizierà fra poche settimane.

Mattia Binotto fra presente e futuro della Ferrari: il team principal della Scuderia di Maranello ha raccontato le prospettive legate alla stagione che sta per iniziare nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Sky Sports Uk’, facendo chiarezza sulla decisione di non puntare all’ingaggio di Lewis Hamilton, annunciando invece con larghissimo anticipo l’ingaggio di Carlos Sainz jr come compagno di squadra di Charles Leclerc.

“Non credo ci saranno rimpianti – ha dichiarato Binotto -, alla fine abbiamo preso una decisione e lo abbiamo fatto pensando fosse quella giusta. Oggi abbiamo un pilota fantastico come Charles, per il quale la Ferrari ha abbiamo investito molto”.

Nessun dubbio, poi, sulle capacità di Sainz: “Credo abbia moltissimo talento – ha affermato Binotto –. Con la macchina giusta, credo possa sfidare Lewis Hamilton”.