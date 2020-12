F1, per Alex Albon ora si fa dura

7 Dicembre 2020

Per Alex Albon la strada verso la permanenza nel Mondiale di Formula 1 si sta facendo in salita.

Max Verstappen è ovviamente intoccabile e la seconda Red Bull è ambitissima: l’anglo-thailandese, dopo aver raggiunto il tanto atteso podio a Monza, ha iniziato a faticare più del previsto e benché dica di non ascoltare le voci di mercato si ha la sensazione che gli stiano mettendo pressione ulteriore rispetto a quella che già è normale avere a quei livelli.

La sesta posizione di Sakhir è un segnale di risveglio: peccato per lui che George Russell abbia dato spettacolo all’esordio in Mercedes dopo il praticantato in Williams e che Sergio Perez – sacrificato da Aston Martin per fare spazio a Sebastian Vettel – sia addirittura arrivato primo, rompendo un incantesimo che per il Messico durava da 50 anni. E Albon sa benissimo che si deve guardare da quei due: l’inglese e il messicano gli farebbero volentieri le scarpe e sperano di trovare consensi in casa Red Bull.