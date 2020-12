F1, Ferrari: Charles Leclerc rivela cosa lo ha fatto infuriare

25 Dicembre 2020

Il monegasco ha parlato anche del suo rapporto problematico con Max Verstappen.

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc in un'intervista a Sky ha rivelato cosa lo fa infuriare di più: "Mi tocca più delle altre cose quando dicono che sono arrogante, perché io so di non essere cambiato. Più vado avanti nella mia carriera e più vedo che la gente mi vuole essere amica non perché le piaccio personalmente ma perché sono pilota Ferrari. Dunque a volte ti chiudi, ma non è arroganza. Su quel lato so di non essere cambiato ed è una cosa che mi tocca. Sono cose che mio padre e Jules mi hanno sempre detto. Mi sono sempre sforzato di tenere i piedi per terra. Questa parola mi dà fastidio più delle altre".

Il rapporto con Max Verstappen: "Quando eravamo piccoli non ci potevamo proprio vedere, ma con il tempo siamo diventati più maturi. Adesso parliamo anche, ci sono stati grandi progressi su questo. Anche lui è una buona persona. Però alla fine quando mettiamo il casco la competizione che c’era al tempo dei kart è sempre quella".