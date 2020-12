L’amara rivincita di Eriksen: i tifosi si schierano con lui

9 Dicembre 2020

Sostenitori dell’Inter scatenati sui social dopo la eliminazione dalla Champions League. E’ stata, in un certo senso, la rivincita per Christian Eriksen, ancora una volta utilizzato solo per una manciata di minuti dal tecnico nerazzurro Antonio Conte. Una rivincita amara, perché parziale, dato che non è riuscito a essere decisivo in quel poco tempo concessogli.

Lo scarso impiego del danese anche contro lo Shakhtar è stato oggetto di grandissime discussioni. E la stragrande maggioranza dei fan della Beneamata si sono schierati dalla parte dell’ex calciatore del Tottenham.

Non ha di certo aiutato Conte la sua apparizione a Sky al termine del match. “In questa Champions League non siamo stati fortunati con gli arbitri, con il Var, non siamo stati rispettati, ora posso dirlo” la frase che scatenato ulteriori critiche. In questo caso, però, c’è chi ha dato ragione al timoniere del Biscione.