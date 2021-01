Mercato, Milan scatenato: le parole di Stefano Pioli

17 Gennaio 2021

Rossoneri in piena emergenza ma attivissimi sul mercato.

Milan grande protagonista in questa prima fase di calciomercato: dopo Meité, i rossoneri stanno per chiudere anche il colpo Mandzukic in attacco. Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa: "Meité? Rende ancora più competitivo un reparto che già aveva una certa solidità. Abbina qualità e quantità, mi è piaciuto molto, l'ho visto molto voglioso. Si è dimostrato un giocatore ambizioso".

Su Mandzukic preferisce prendere tempo: "Non posso commentare i giocatori che non ho a disposizione. Ho molta fiducia nei miei dirigenti, la società rinforzerà la squadra se ci sarà la possibilità. La società ci protegge e ci stimola, è sempre pronta a migliorare un organico che si sta dimostrando molto competitivo. Visti gli infortuni e la stagione particolare, oltre alla fatica dei tanti impegni, la società se ci sarà la possibilità si farà trovare pronta".

I rossoneri sono in piena emergenza dopo gli ultimi casi di positività: "Sono assenze importanti ma in questa stagione le criticità ci sono. Per questo abbiamo bisogno di una squadra pronta. Siamo stati bravi a raddoppiare le energie in caso di bisogno. Le qualità che avremo domani saranno importanti e ci faranno fare una grande gara".