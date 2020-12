Mercato Juventus: ultimissima chiamata per Paulo Dybala

13 Dicembre 2020

Alle 18:00, la Juventus sarà di scena sul campo del Genoa. Dopo l'impresa al Camp Nou contro il Barcellona, la squadra di Andrea Pirlo vuole i tre punti per continuare nel buon momento di forma anche in campionato.

Salvo imprevisti dell'ultima ora, Paulo Dybala sarà titolare al fianco di Cristiano Ronaldo (il portoghese, contro il Grifone, festeggia le 100 presenze in bianconero). Alvaro Morata (dopo il ricorso accolto) partirà, invece, dalla panchina.

Per la Joya l'occasione per rilanciarsi, l'ennesima in una stagione in cui non riesce a trovare il suo spazio all'interno della Juventus. Andrea Pirlo lo considera fondamentale nel suo progetto ma il rendimento dell'argentino non è all'altezza delle aspettative.

Ad oggi, Paulo Dybala ha segnato un solo gol (fortunoso contro il Ferencvaros). La sensazione è che, quella con il Genoa, potrebbe essere l'ultimissima occasione per dimostrare di essere ancora utile alla Vecchia Signora. Sono sempre più le voci che lo vorrebbero lontano da Torino al termine della stagione in corso (c'è chi pensa anche che possa andarsene a gennaio).