Kokorin, l’agente parla di viola, Roma e Bologna

9 Gennaio 2021

In Russia si parla della possibilità che Kokorin venga in Italia.

Timofey Berdyshev, agente di Alexander Kokorin, con Sport Express ha commentato le voci, veicolate anche da Match TV, secondo cui Fiorentina, Roma e Bologna sarebbero sulle tracce del 29enne attaccante russo.

"Sasha vuole giocare per lo Spartak, non va da nessuna parte – ha sentenziato -. E’ venuto qui per giocare, mostrare il suo miglior calcio e vincere titoli con i biancorossi. Al momento non ci interessano altre opzioni. Se lo Spartak è pronto a prendere in considerazione una proposta, e ci riferirà della sua esistenza, allora ci ragioneremo insieme. Ma a oggi non è successo".