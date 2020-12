Inter, per il dopo Eriksen c’è un nome argentino

17 Dicembre 2020

L'Inter, grazie alla vittoria sul Napoli, è ora a -1 dal Milan capolista. Ancora una volta, Eriksen è rimasto a guardare. Il suo futuro pare ormai segnato. A gennaio, se arriverà la proposta giusta, il danese farà le valigie. Si parla di un possibile interesse da parte del PSG (destinazione gradita all'ex Tottenham).

Al posto di Eriksen chi arriverà? Si fanno tanti nomi ma attenzione all'opportunità Papu Gomez. L'argentino è ai ferri corti con Gasperini e, difficilmente, si arriverà ad un compromesso. Anche lui potrebbe fare le valigie a gennaio.

L'Atalanta non pare intenzionata a cederlo gratuitamente (come avrebbe richiesto l'entourage del giocatore) ma vorrebbe almeno 8/10 milioni di euro. Una cifra che, se Eriksen dovesse partire, sarebbe alla portata del club nerazzurro. Il Papu Gomez, per caratteristiche e personalità, sarebbe ideale per le idee calcistiche di Conte. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per Eriksen. Il suo futuro è legato, a doppio filo, all’eventuale arrivo del Papu Gomez a Milano, sponda nerazzurra.