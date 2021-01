Giampaolo, l’esonero è ufficiale

18 Gennaio 2021

Il quarto allenatore esonerato nella Serie A 2020/2021 è Marco Giampaolo.

"Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata". Attraverso la nota diramata lunedì il club piemontese ha confermato l’addio al tecnico abruzzese.

Giampaolo è il quarto allenatore esonerato nella Serie A 2020/2021: il primo era stato Iachini, sostituito da Prandelli, dunque Maran, al quale è subentrato il solito Ballardini al Genoa. E poi Liverani, esonerato da Parma, che ha richiamato D'Aversa.