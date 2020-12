Genoa, esonerato Rolando Maran: scelto il sostituto

21 Dicembre 2020

Preziosi decide per il cambio dopo gli ultimi deludenti risultati.

Rolando Maran è stato esonerato dal Genoa dopo la sconfitta di domenica contro il Benevento. "Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato", è la nota del club rossoblu, che ha deciso di affidarsi a Davide Ballardini, già arrivato a Pegli lunedì mattina.

Per Ballardini è la quarta esperienza sulla panchina del Grifone: firmerà fino al 30 giugno con opzione di rinnovo. Il Genoa è attualmente penultimo in classifica con appena 7 punti in 13 partite.