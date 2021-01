Fiorentina: è già arrivata la risposta di Gomez

12 Gennaio 2021

I viola avevano fatto un'offerta al Papu per un trasferimento a gennaio.

La Fiorentina ha offerto ad Alejandro Gomez un contratto di due anni e mezzo, con opzione per il terzo anno, a 4 milioni di euro stagione, più o meno la stessa cifra percepita da Franck Ribery. A rivelare l'indiscrezione è il Corriere di Bergamo.

Il Papu, ormai fuori rosa nell'Atalanta dopo gli screzi con Gasperini, avrebbe però già declinato l'offerta perché vuole restare vicino a casa e giocare in Europa: l'Inter resta così nettamente in pole position per l'argentino, che dovrebbe lasciare gli orobici in questa sessione di mercato.