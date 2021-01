Mercato Inter: la reazione di Conte alle parole di Zhang

2 Gennaio 2021

A gennaio bloccati gli investimenti: il mister leccese reagisce mettendosi l'elmetto.

Mercato senza investimenti e riduzione dei costi: Suning e Steven Zhang sono stati chiari con i dirigenti dell'Inter e Antonio Conte nel vertice tenutosi ad Appiano Gentile alcuni giorni fa.

Il mister leccese, che da tempo chiede rinforzi per poter lottare per lo scudetto, avrebbe reagito mettendosi l'elmetto: "Andremo in guerra con gli uomini che abbiamo", sarebbe stato il messaggio che l'allenatore salentino ha mandato all'ambiente. Lo riporta Tuttosport.

L'idea di Conte è di responsabilizzare ulteriormente la squadra, motivandola a battere la Juventus che sul mercato ha investito tre volte tanto, e di costruire l'idea di un club sotto assedio e contro tutto e tutti.