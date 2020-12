Inter-Bologna, probabili formazioni

4 Dicembre 2020

Antonio Conte alla caccia della quarta vittoria consecutiva.

Inter e Bologna si affronteranno a San Siro nella gara di sabato sera alle ore 20:45. Antonio Conte, dopo le vittorie contro Torino e Sassuolo vuole i tre punti per proseguire la rincorsa al Milan capolista.

I padroni di casa potrebbero scendere in campo con Ranocchia, Perisic e Sanchez oltre che ad Arturo Vidal al posto dell'acciaccato Barella. Mihajlovic si affida all'ex di turno Rodrigo Palacio al fianco di Barrow per far male alla retroguardia nerazzurra.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A.Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Vidal, Perisic; R.Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte. In panchina: I.Radu, Padelli, De Vrij, D'Ambrosio, Young, Sensi, Barella, Hakimi, Eriksen, L.Martinez.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, L.Danilo, Tomiyasu; De SIlvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Palacio, Barrow. Allenatore: Mihajlovic. In panchina: Da Costa, Denswil, Paz, Mbaye, Calabresi, Dominguez, Poli, Baldursson, Sansone, Rabbi, Vignato.