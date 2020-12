Cristiano Ronaldo per Antonio Cassano è un problema

4 Dicembre 2020

Antonio Cassano torna a parlare e lo fa ospite di Christian Vieri.

Antonio Cassano torna a parlare e lo fa ospite di Christian Vieri. L’ex calciatore barese si sofferma su Cristiano Ronaldo, che ha vinto cinque Palloni d’oro e più di una Champions ma che evidentemente non lo convince. "Per me tatticamente è un problema per tanti allenatori - assicura -. Con lui parti 1-0, ma lui vive solo per il gol, non è come Messi che fa giocare bene la squadra. Tra Ronaldo, Lewandowski, Benzema, io prendo gli ultimi due per far fare il centravanti per far giocare la squadra. Ronaldo fa 30-40 gol, tanto di cappello, però non in funzione della squadra: con Sarri ha avuto difficoltà, lui non gioca tra le linee, gioca in funzione della porta".

"La Juve non ha bisogno di Ronaldo per vincere lo scudetto, l'ha preso per vincere la Champions. E non ci è ancora riuscita" aggiunge Cassano.