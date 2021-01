Filippo Volandri, prime parole da Capitano

23 Gennaio 2021

Filippo Volandri è il nuovo capitano della squadra di Coppa Davis: succede a Corrado Barazzutti.

L'annuncio è arrivato da parte del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, nella serata di sabato: Filippo Volandri è il nuovo Capitano della squadra italiana di Coppa Davis. Il livornese, 39 anni compiuti lo scorso 5 settembre, prende il posto di Corrado Barazzutti, che ha guidato gli azzurri da bordocampo in Davis ininterrottamente dal 2001.

C'è grande emozione nelle prime parole di Volandri, riportate da 'Sky Sport' dopo l'ufficializzazione della nomina: "Ringrazio il Consiglio Federale per la fiducia riposta in me. In questo momento così importante nella mia carriera di tecnico un grazie altrettanto sentito va poi a Corrado, che nel 2001, appena nominato Capitano, mi fece debuttare in Coppa Davis nonostante fossi ancora un ragazzo. Spero di riuscire a onorare quanto lui questo ruolo".

Nella sua ventennale carriera da professionista, iniziata nel 1997 e chiusa nel 2016, Filippo Volandri è stato convocato 12 volte in Coppa Davis, debuttando nel 2001 nello spareggio contro la Finlandia. Complessivamente è stato schierato in 10 serie internazionali di Davis, disputando complessivamente 17 singolari: il bilancio è di 10 successi e 7 sconfitte.