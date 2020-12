Valentino Rossi sempre più re dei social

21 Dicembre 2020

Nel 2020 Valentino Rossi consolida ulteriormente la prima posizione della classifica generale dell’Osservatorio Social Vip. Con un totale di 28,4 milioni di follower tra Facebook, Twitter e Instagram il campione della MotoGP è ancora lo sportivo italiano più seguito davanti a Mario Balotelli e Gianluigi Buffon, seguiti rispettivamente da 22,9 e 22,3 milioni di persone. Dietro di loro l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Carlo Ancelotti, Stephan El Shaarawy, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio e Leonardo Bonucci. Francesco Totti insidia la Top 10 posizionandosi undicesimo mentre Ciro Immobile e Gianluigi Donnarumma irrompono al 15° e 16° posto. Altra novità la cestista-influencer Valentina Vignali che si posiziona 19°.Insieme a lei, ad interrompere il dominio del calcio, ci pensa Andrea Dovizioso, 20°.

“Tra campagne di sensibilizzazione come #DistantiMaUniti, aggiornamento dei tifosi sul proprio stato di salute e iniziative di intrattenimento e marketing sportivo” – racconta Stefano Chiarazzo dell’Osservatorio Social Vip – “Mai come in questo 2020 i social media hanno assunto per gli sportivi italiani un ruolo così primario di relazione con i propri tifosi”. Una risorsa sempre più importante per gli atleti ma anche per le società e le federazioni, in un periodo dove la difficoltà di organizzare gare, partite e eventi aperti al pubblico pone in grande sofferenza l’intero business dello sport.

Dando un occhio alle classifiche parziali dei tre social media, su Facebook il podio è lo stesso della classifica generale, con The Doctor che guida con 13 milioni di follower e Balotelli (10,2 milioni) e Buffon (9,2 milioni) a seguire. Poi Pirlo, Del Piero, El Shaarawy, Ancelotti e Chiellini. Totti entra in Top 10 al nono posto, precedendo Marchisio che è ora insidiato da vicino anche dal dirigente del Milan Paolo Maldini. E anche su Twitter si conferma la netta supremazia del trio Rossi-Balotelli-Buffon con il primo nettamente avanti con i suoi 5,5 milioni di follower e i due calciatori a quota 3,6 e 3,4 milioni. Completano le prime dieci posizioni, tutte invariate rispetto ad un anno fa, Pirlo, Del Piero, Chiellini, Ancelotti, Marchisio, Bonucci e El Shaarawy.

Su Instagram Valentino Rossi conquista la vetta anche dell’ultimo social media che gli mancava grazie ai suoi 9,7 milioni di follower, di cui 1,8 nuovi nel 2020. Anche Gigi Buffon sale di uno con 9,5 milioni, di cui 900.000 nuovi. A farne le spese è Supermario che, perdendo 11.000 follower, resta fermo a 9,1 milioni e scende di due posizioni. Invariati i gradini dal 4° al 9° con gli onnipresenti Pirlo e Ancelotti, il centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti e ancora Marchisio, Bonucci e El Shaarawy. Entra in Top 10 in ultima posizione Alex Del Piero, e sale anche Totti (11°), facendo scivolare di due posizioni Chiellini (12°). Da segnalare il “Bomber” Christian Vieri che sale al 13° posto e l’altro “parigino” Moise Kean al 16°. In forte crescita anche Ciro Immobile (26°, +11), Nicolò Zaniolo (32°, + 13) e il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi (42°, +5).

Sul social fotografico si difendono bene anche gli altri sport. Oltre alla già citata Valentina Vignali, 14° con 2,3 milioni di follower, i due Andrea del motociclismo Iannone e Dovizioso, pur perdendo tre posizioni, restano in alto: 20° e 22°. La regina del nuoto italiano Federica Pellegrini sale di due, in 25° piazza. Per la scherma scende al 28° posto Antonella Fiordelisi mentre Beatrice Vio scala ben sette gradini piazzandosi 34°. Altri atleti da segnalare da Facebook e Twitter? Sul primo spiccano la sciatrice Manuela Moelgg (27°), la calciatrice della Juventus Martina Rosucci (41°) e la tennista Camila Giorgi (50°); sul secondo la star del wrestling Santino Marella (13°), il duo del basket Danilo Gallinari (21°) e Marco Belinelli (24°) e il campione del ciclismo Vincenzo Nibali (25°).