Valentino Rossi: posticipato il debutto in Petronas

12 Gennaio 2021

Non arrivano buone notizie per gli appassionati di motociclismo. FIM, IRTA e Dorna Sports, attraverso un comunicato congiunto, hanno reso noto il cancellamento dello Shakedown e dei primi test delle MotoGp in programma in Malesia a febbraio, rispettivamente dal 14 al 16 e dal 19 al 21. Un provvedimento preso a causa dei problemi, anche logistici, tutt’ora esistenti a causa del Covid-19.

Per il momento restano in calendario i test fissati a Losail, in Qatar, dal 10 al 12 marzo: a meno che non si decida di organizzare qualche test in Europa (non si esclude una tre giorni a Jerez de la Frontera prima di quella data) sarà quella l’occasione per vedere Valentino Rossi all’esordio con il Team Petronas così come, tra gli altri, Pecco Bagnaia e Jack Miller su una Ducati ufficiale.