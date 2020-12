Marc Marquez senza muscoli: “Persi 4 chili”

5 Dicembre 2020

Il centauro della Honda: "Tornerò solo quando il mio corpo potrà tornare ad affrontare gli stessi rischi di sempre".

Il centauro della Honda Marc Marquez, appena operato per la terza volta all'omero del braccio destro, ammette il grave errore di Jerez che gli è costato il Mondiale e la prima parte della prossima stagione. "Tornare a Jerez è stato un errore – ha esordito a Dazn -. Quest’anno mi ha insegnato molte cose. La prima, che il tentativo di tornare dopo l’infortunio è stato precipitoso. Mi sono rotto la placca in casa, aprendo una porta scorrevole per uscire in giardino, però la placca non si è rotta in quel momento, ma è stata la conseguenzadi tutto lo stress che ha subìto a Jerez".

Il ritorno immediato è stata una follia: "Sono andato a Jerez con la tranquillità che la placca avrebbe retto perché mi avevano detto così. Sono coraggioso ma non un incosciente. Se mi avessero detto che la placca si poteva rompere, non sarei salito su una moto che va a 300 km/h…".

Ora il catalano tornerà solo al 100%: "Quando tornerò dovrò essere al 100% e il mio corpo dovrà essere pronto ad affrontare gli stessi rischi di sempre, perché questo è il mio Dna, quello che mi ha portato dove sono e a ottenere quello che ho ottenuto. Oggi peso 61 chili, mentre normalmente ne peso 65, ho perso tutto il muscolo".