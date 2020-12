Marc Marquez, è giallo sulla data del rientro

6 Dicembre 2020

Potrebbe ripartire proprio da Jerez, come a chiudere un cerchio.

Marc Marquez tiene banco anche quando non corre. Ed è abbastanza normale, perché dopo tre interventi chirurgici si sono scatenati in molti nell’ipotizzare quando potrà tornare in pista: nel 2020, senza di lui, il Mondiale è andato a Joan Mir. Come giustamente ha fatto notare Davide Brivio, deus ex machina in Suzuki: “Visto che lui non c’era qualcuno doveva vincere: meglio sia stato uno dei nostri”.

Per il 2021 si vedrà se il pilota della Honda si riprenderà lo scettro ceduto con la caduta di Jerez e quello che ne è seguito. Sarà importante per lo spagnolo non dovere finire sotto ai ferri di nuovo. In caso contrario sarà dura essere in griglia di partenza prima di maggio: vorrebbe dire perdere tre Gran premi (Qatar, Americhe e Argentina) e ripartire proprio da Jerez, come a chiudere un cerchio.