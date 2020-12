5 sorpassi che hanno reso grande Valentino Rossi in Yamaha

11 Dicembre 2020

Siamo schiavi del tempo, un elemento impercettibile che abbiamo dovuto imprigionare in sovrastrutture riconosciute universalmente per tenere traccia delle nostre storie, dei nostri ricordi, del nostro amore quotidiano. Poi, però, arrivano uomini, personaggi, capaci di eludere il tempo e illuderci che esso non esista, assicurando il loro nome all’eternità.

Uno di questi è sicuramente Valentino Rossi, che quest'anno ha lasciato il team ufficiale Yamaha dopo 15 stagioni insieme (passerà, restando con la moto giapponese dei tre diapason, al team satellite Petronas). Vogliamo omaggiare questo binomio con i cinque migliori sorpassi in queste quindici magnifiche, qualcuna di più, qualcuna di meno, stagioni.

La prima volta non si scorda mai, ovvero Valentino Rossi contro Max Biaggi

Scontro tra italiani, ovvero Loris Capirossi contro Valentino Rossi

Asfalto o sterrato, poco cambia. O meglio, la storia di come Valentino Rossi ha annichilito Stoner

Non è possibile, in Catalunya. Detta anche il capolavoro di Valentino Rossi su Jorge Lorenzo

Ultimo tango argentino, Valentino Rossi insegna a Dovizioso