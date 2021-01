Max Verstappen: la nuova fiamma è la figlia di un campione

2 Gennaio 2021

Il pilota olandese della Red Bull ha deciso di rendere pubblica la sua relazione con l'ex di Kvyat, Kelly Piquet, figlia del tre volte iridato Nelson.

Max Verstappen è uscito allo scoperto sui social. Il pilota della Red Bull ha reso pubblica la sua relazione con Kelly Piquet, la figlia del tre volte campione del mondo Nelson, ed ex di Daniil Kvyat.

Kelly, che fa coppia con il driver olandese da alcune settimane, ha avuto in passato un figlio dal pilota russo, prima della separazione, avvenuta all'inizio del 2020.

Social impazziti dopo il post su Instagram di Verstappen che ha ufficializzato il tutto: "Felice anno nuovo a tutti! Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità, così come io ho trovato la mia", è la frase a corredo di una foto che lo immortala in spiaggia seduto al fianco di Kelly.