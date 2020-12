Sebastian Vettel scommette su Charles Leclerc

25 Dicembre 2020

“Sono stato al fianco di persone speciali che mi mancheranno” sottolinea Vettel.

Sebastian Vettel, ai microfoni di Sky Sport, ringrazia la Ferrari per i cinque anni passati a Maranello e fa alcune puntualizzazioni. “Magari non sono stato affabile con tutti, ma sono stato io: questo è il mio stile – dice il tedesco -, Sono stato al fianco di persone speciali che mi mancheranno, come il colore rosso della scuderia. La Ferrari farà sempre parte della mia vita, sono cresciuto come uomo e ho imparato anche un po’ di italiano”.

“Quello passato è stato un anno diverso, e prima di iniziare la stagione mi è stato detto che non avrei fatto parte del team – aggiunge -. Così sono cambiate molte cose e mi sono fatto molte domande, ma sono grato di essermele poste perché mi hanno fatto riflettere molto per il futuro”.

Chiusura su Charles Leclerc: “E’ certamente molto veloce e talentuoso, si trova in una fase diversa della carriera e imparare anche da lui è stato interessante. Ha un futuro brillante davanti”.