20 Dicembre 2020

L'ex ferrarista: "Nel momento più difficile, lui mi ha motivato ad andare avanti".

Sebastian Vettel in un'intervista al sito tedesco Blick ha ringraziato il rivale e amico Lewis Hamilton per averlo supportato dopo l'amara notizia della separazione dalla Ferrari: "Lewis mi ha chiamato subito dopo la cattiva notizia di questa primavera – ha rivelato l'ex ferrarista -, poi abbiamo avuto qualche altra conversazione, o ci siamo scritti. Mi ha sempre tirato su di morale e mi ha motivato ad andare avanti", sono state le parole, riportate da formulapassion, del quattro volte campione del mondo.

Vettel è stato tra i primi in Turchia a congratularsi con Hamilton per il settimo trionfo iridato: tra i due il rapporto è sempre stato molto buono, nonostante la rivalità, sbilanciata pesantemente negli ultimi anni a favore del pilota anglocaraibico: "Io avevo diversi motivi per congratularmi con lui per i suoi grandi risultati. E Lewis aveva spesso dei motivi per dispiacersi per me. A causa del Covid le chiacchierate nel paddock hanno poi dovuto essere annullate in questa stagione".

Seb sempre a Blick non ha risparmiato una frecciatina alla Ferrari: "Me l’hanno comunicato un po’ tardi di non voler rinnovare. Ma semplicemente hanno deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Avrei potuto anche decidere io di non rinnovarlo. Certo da quel giorno di maggio i presupposti per la nuova stagione sono cambiati rispetto agli anni precedenti. Poi sono arrivate le prestazioni ancora più tristi, perché il sesto posto nel Costruttori non passerà di certo alla storia per la Ferrari".