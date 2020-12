Sebastian Vettel – Ferrari: l’ex mentore spiega l’origine dei problemi

29 Dicembre 2020

Helmut Marko non difende il pilota tedesco: "Ha commesso davvero troppi errori".

Il consulente della Red Bull Helmut Marko è tornato a parlare della fine del rapporto tra Sebastian Vettel e la Ferrari. Il declino ha una data ben precisa secondo l'ex mentore del pilota tedesco: il Gran Premio di Germania del 2018.

"Non posso affermare che la Ferrari abbia favorito Leclerc a scapito di Vettel, ma Seb ha commesso troppi errori suoi non guidando molto spesso al suo livello. Penso che i suoi problemi siano iniziati con l’incidente a Hockenheim 2018".

"Sbagliò mentre era in testa alla gara e al campionato nella sua gara di casa. Arrivabene era ancora il capo della squadra in quel momento. Da lì in poi, il rapporto con la Ferrari si è deteriorato".

Vettel sta per cominciare una nuova esperienza all'Aston Martin: "Spero che Seb possa ritrovare il suo livello di forma e tornare ad alti livelli con il passaggio alla Aston Martin", sono le parole riportate da motorsport-total.