La Red Bull lascia a piedi Alex Albon

18 Dicembre 2020

Alex Albon è rimasto senza volante.

Lo temeva. E’ successo. Alex Albon è rimasto senza volante: il pilota thailandese con passaporto britannico ha perso il posto in Red Bull e non troverà spazio neanche in Alpha Tauri, che nel 2021 si affiderà al duo Pierre Gasly-Yuki Tsunoda.

La Red Bull ha annunciato l'ingaggio di Sergio Perez per il 2021: il pilota messicano, che in questa stagione ha chiuso al quarto posto in classifica generale come pilota Racing Point (ma la Aston Martin, che è subentrata, gli ha dato il benservito per fare spazio a Sebastian Vettel), ha convinto i dirigenti del team austriaco a puntare su di lui per affiancare l’intoccabile Max Verstappen dalla prossima stagione. Perez quest'anno ha vinto a Sakhir (ed erano 50 anni che un messicano non arrivava primo in un Gp di Formula 1) e ha conquistato il secondo posto nel Gran Premio di Turchia.

Albon retrocede al ruolo di terzo pilota e collaudatore per la Red Bull.