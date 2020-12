Ferrari, prime indiscrezioni: 30 cavalli in più rispetto al 2020

31 Dicembre 2020

Filtrano le prime voci sulla SF21: modifiche sul motore e sull'aerodinamica.

Filtrano le prime indiscrezioni sulla Ferrari che scenderà in pista nel 2021: non sarà l'anno della riscossa, ma almeno della rinascita da parte del Cavallino, sperano a Maranello. La nuova monoposto, come da regolamento, sarà per forza di cose uno sviluppo della SF2000 che tanto ha fatto faticare Sebastian Vettel e Charles Leclerc quest'anno, ma ci saranno alcune modifiche incoraggianti.

Il nuovo motore, riporta la Gazzetta dello Sport, dovrebbe garantire una potenza superiore di 30 cavalli in più rispetto al 2021. Inoltre si interverrà sul retrotreno e si modificherà la sospensione posteriore nei suoi punti d’attacco, in modo da incrementare l’efficienza e la corretta distribuzione del carico verticale generato dal corpo vettura.