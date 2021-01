Ferrari: arriva una sfida a Lewis Hamilton

20 Gennaio 2021

L'imprenditore emiliano ed ex pilota Paolo Barilla: "Lo invito a guidare la Ferrari 312B".

"Invito Lewis Hamilton a guidare una Ferrari 312B". In un'intervista a Motorsport, l'imprenditore emiliano ed ex pilota Paolo Barilla ha mandato un messaggio al sette volte campione del mondo, accostato più volte in passato alla scuderia di Maranello.

Barilla ha trovato e restaurato la storica monoposto con cui Clay Regazzoni vinse il Gran Premio d'Italia a Monza nel 1970, girandoci anche un documentario: "L'ho guidata a Montecarlo e mi ha davvero colpito. E' una macchina che trasuda vera magia, e mi piacerebbe vedere un pilota di oggi sul suo sedile. Deve essere un driver che apprezza le emozioni che provi al volante di questo veicolo speciale, e penso che Lewis Hamilton sia perfetto".

"Quando lo sento parlare di guida, capisco che è un pilota che ha una sensibilità per apprezzare quelle raffinatezze. Indipendentemente dagli attuali ostacoli contrattuali, Hamilton è un pilota con passione, un pilota che ha rispetto per la storia".