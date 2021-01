F1, Nikita Mazepin chiarisce il suo rapporto con Mick Schumacher

7 Gennaio 2021

Nikita Mazepin e Mick Schumacher correranno insieme per la Haas.

Nikita Mazepin sarà compagno di squadra di Mick Schumacher in Haas nel campionato del mondo di Formula 1 del 2021. Il russo, di recente al centro di alcune polemiche, mette subito le cose in chiaro. E lo fa in un’intervista concessa a Match TV. "Onestamente non m’importa del suo cognome – dice -. Per quello avrà maggior potere ma anche più pressione: quando abbasso la visiera non penso comunque a queste cose”.

“Non siamo amici, al più siamo vecchi conoscenti avendo corso insieme nei kart. Poi ci siamo persi un po' di vista e, ovviamente, siamo cambiati da allora” aggiunge poi Mazepin parlando del tedesco.