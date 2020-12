F1, Max Verstappen ci ha ripensato su Lewis Hamilton

27 Dicembre 2020

"Tra Lewis e me c’è molto rispetto e sono certo che crescerà ulteriormente negli anni" assicura Max Verstappen.

Max Verstappen ci ripensa su Lewis Hamilton. "E’ vero, in molti riuscirebbero a vincere con la Mercedes, ma questo non toglie nulla a lui – ha raccontato a Ziggo Sport -. Un chiaro esempio di quanto sto dicendo è stato il Gran premio della Turchia di quest’anno: si è trattato di una gara molto difficile, ma alla fine Lewis è riuscito a vincere restando in pista senza commettere errori. Basta vedere quando ha fatto Bottas con la stessa macchina per capire la differenza tra un fuoriclasse e un buon pilota".

"Tra Lewis e me c’è molto rispetto e sono certo che crescerà ulteriormente negli anni. Tutto sommato è normale che ci voglia un po’ di tempo quando ti trovi davanti un diciassettenne, ma le cose sono cambiate abbastanza velocemente: adesso lui è molto gentile con me" ha concluso il figlio di Jos.