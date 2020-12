F1, Mark Webber spiega la sfortuna di Lewis Hamilton

31 Dicembre 2020

Manca ancora l'ufficialità del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes

Le parti sono vicinissime, c'è stato anche un recente tweet che ha sancito l'accordo ormai in dirittura d'arrivo, eppure manca ancora l'ufficialità del rinnovo di Lewis Hamilton, sette volte Campione del Mondo, con la Mercedes.

Il pilota Mark Webber prova a spiegare il motivo di questa lunga attesa: " Purtroppo il nostro mondo, e in generale quello aziendale, è spietato da questo punto di vista. Anche per uno del livello di Lewis, assentarsi per un week-end a campionato già assegnato è stato piuttosto negativo", le sue parole al podcast At The Controls.

Insomma, la buona prova di George Russell al GP di Sakhir avrebbe, secondo Mark Webber, complicato la trattativa tra Lewis Hamilton e la Mercedes: "Lewis si trova a trattare in un periodo non semplice con tanti fattori che influiscono, dalla sua positività al Covid alla volontà della Formula 1 di introdurre un tetto salariale per i piloti. Bisognerà vedere se tutto questo bloccherà o meno la negoziazione nella sua parte ormai conclusiva", chiude l'ex pilota, tra le altre, di Williams e Red Bull.