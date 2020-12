F1: manca soltanto Lewis Hamilton

19 Dicembre 2020

Manca soltanto Lewis Hamilton. Sembra incredibile ma il britannico è l’unico a non avere ancora messo nero su bianco per il 2021. In settimana anche Red Bull e Alpha Tauri hanno completato la loro line-up: ne sanno qualcosa Alex Albon e Daniil Kvyat, che hanno lasciato il posto rispettivamente a Sergio Perez e Yuki Tsunoda.

La firma del sette volte campione del mondo potrebbe arrivare prima di Natale: “Annuncio a breve” ha fatto sapere la Mercedes.

"E' stato uno dei periodi più brutti degli ultimi tempi. Voglio ringraziare ognuno di voi. Mi avete mandato messaggi bellissimi, scritti o in video. Li ho apprezzati tantissimo. Spero che ovunque vi troviate restiate positivi e combattiate ogni difficoltà”. Dopo avere sconfitto il Covid-19 Hamilton aveva ringraziato così i suoi tifosi. E sono soprattutto loro, oggi, a essere in trepidante attesa dell’ufficializzazione del nuovo accordo.