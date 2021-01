F1, Ferrari al top nel 2021? In Red Bull cominciano a temere

24 Gennaio 2021

La Ferrari è reduce da una stagione, il 2020, decisamente opaca anche nel confronto con le rivali di questi ultimi anni. La situazione però sembra destinata a cambiare già nel 2021, e a osservarlo è proprio uno dei pezzi grossi della concorrenza: quell'Helmut Marko da sempre tenuto in grandissima considerazione dalla Red Bull.

L'ascoltatissimo consulente del team anglo-austriaco (e "papà" professionale di ferraristi di ieri e oggi, come Sebastian Vettel e Carlos Sainz) ha infatti parlato con la tv tedesca 'RTL', dicendosi certo che le Rosse cresceranno notevolmente in questa stagione rispetto a quella passata. "A livello di motore hanno presentato grandi sviluppi, questo è ciò che mi è stato riferito. Si sono ormai messi alle spalle un 2020 che per loro è stato scioccante, perché a tutte le monoposto motorizzate da Maranello mancavano qualcosa come 50 cavalli", ha sottolineato Marko.

Che, appunto, ritiene che l'incubo sia finito: "Con questo motore nuovo hanno ritrovato fiducia. Questa è la mia sensazione. In più ha influito anche il rapporto con Vettel, che era agli sgoccioli. Quest'anno la Ferrari sicuramente non sarà inferiore a McLaren e Aston Martin. Un team che non credo possa ripetere il terzo posto del 2020". E in Red Bull si torna a temere che la Ferrari torni ai fasti di un tempo.