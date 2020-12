Inter-Shakhtar, probabili formazioni

9 Dicembre 2020

Ultima giornata del gruppo B con l'Inter chiamata all'impresa per aggiudicarsi un posto negli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri devono battere a San Siro lo Shakhtar e sperare che la partita Real Madrid-Borussia M'Gladbach non finisca in parità (in questo caso, anche vincendo, chiuderebbe terza, finendo in Europa League).

Conte è alle prese con diverse assenze per infortunio. Problemi soprattutto a centrocampo. Oltre ai soliti noti Vecino, Nainggolan, non sarà della partita il cileno Vidal. Salvo miracoli, sarà assente anche Barella (caviglia). Da qui la concreta possibilità che possa giocare, da titolare, il discusso Eriksen (o, in alternativa, Sensi). In avanti confermatissimo il duo Martinez-Lukaku.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tete, Marlos, Taison; Dentinho. All. Castro