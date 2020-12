Caso Eriksen: da partente a salvatore dell’Inter

9 Dicembre 2020

Eriksen, di fatto, sta contando i giorni che lo separano dal suo addio all'Inter. Il rapporto con Conte è ai minimi termini. Nelle ultime partite, il danese ha visto il campo sempre e solo nei minuti finali.

Eppure, nella decisiva sfida di Champions League contro lo Shakhtar, con in palio il pass per gli ottavi di finale, il danese potrebbe essere decisivo per i sogni di gloria dell'Inter. Conte è alle prese con tantissime assenze a centrocampo e potrebbe dare una maglia da titolare proprio all'ex Tottenham.

Una situazione grottesca ma che potrebbe anche rivelarsi una grande chance per Eriksen. Dovesse giocare titolare e fare la differenza, il suo futuro potrebbe cambiare radicalmente, così come il giudizio di Conte nei suoi confronti.

Ad oggi l'ex stella del Tottenham non ha mai inciso come avrebbe potuto (10 presenze stagionali, zero gol). Contro gli ucraini, in un'Inter in piena emergenza a centrocampo (fuori Nainggolan, Vecino, Vidal e quasi certamente Barella), Eriksen potrebbe trasformarsi in salvatore della patria e riscrivere la sua storia in nerazzurro.