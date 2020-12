Antonio Conte se la prende con arbitri, Var e Anna Billò

9 Dicembre 2020

Antonio Conte è apparso nervosissimo a fine gara. “Ha dell’incredibile che non siamo stati capaci di realizzare un gol, sia all’andata che al ritorno il loro portiere è stato il migliore in campo. I miei hanno messo tutto in campo. Ci sono rammarico e delusione, se non si fa gol non si vince: in questa Champions League poi non siamo stati fortunati con gli arbitri, con il Var, non siamo stati rispettati, ora posso dirlo”.

“Lautaro aveva finito anche un po’ di energia, ho preferito mettere una punta in più. In mezzo al campo eravamo questi” ha aggiunto, prima di non rispondere a una considerazione di Fabio Capello.

“Chi gioca contro di noi stravolge il proprio sistema di gioco per pararsi. Pensate prima di fare domande” la risposta piccata a un quesito di Anna Billò